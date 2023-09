Abbaye de Lérins (île Saint Honorat) ABBAYE DE LÉRINS – MONASTÈRE FORTIFIÉ Cannes, 16 septembre 2023, Cannes.

Abbaye de Lérins (île Saint Honorat) 16 et 17 septembre ABBAYE DE LÉRINS – MONASTÈRE FORTIFIÉ Le ticket bateau à prévoir et entrée libre

Visite commentée SAMEDI 9h45- 12h et 13h45-17h et DIMANCHE 11h15 -12h15 et 13h45-17h

Vous serez accueillis par les moines pour visiter l’Abbaye de Lérins en trois étapes : le cloître du XIIe, la chapelle trinité IX-XIIe et la chapelle Saint Sauveur V-XVIIe.

15h : Conférence sur le Patrimoine historique, monumental et spirituel de l’île Saint-Honorat.

Expositions photos : À quoi servent les moines ?

Traversée en bateau, tarif : 16,50 €/adulte, 15€/enfant de 13 à 18 ans, 11€/enfant de 8 à 13 ans, 8€/enfant de 4 à 8 ans, gratuit – de 4 ans.

Rens. 04 92 99 54 00

Monastère fortifié datant du Ve siècle. Les parties visitables datent du IXe et XVe siècle. Le Cloître de l'Abbaye date du XIIe siècle et la Chapelle de la Trinité du IXe siècle. Par bateau (Planaria). Port de Cannes, Quai des îles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:45:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:45:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

