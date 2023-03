Visite de l’Abbaye Royale de l’Épau et de son parc Abbaye de l’epau Yvré-l'Evêque Catégories d’Évènement: Sarthe

Visite de l’Abbaye Royale de l’Épau et de son parc Abbaye de l’epau, 3 juin 2023, Yvré-l'Evêque. Visite de l’Abbaye Royale de l’Épau et de son parc 3 et 4 juin Abbaye de l’epau Tarif : Droit d’entrée à l’abbaye – Visites guidées sur inscription. Profitez de la richesse naturelle de l’abbaye, de son parc de 13 hectares et de son jardin cultivé en permaculture. Au programme : visites guidées du jardin, ateliers, animations familles et grimpe dans les arbres.

Tarif : Droit d'entrée à l'abbaye

Visites guidées sur inscription.

Programme complet sur epau.sarthe.fr à partir du 15 mai
Abbaye de l'epau
route de Changé, Yvré-l'Evêque, Sarthe, Pays de la Loire
Yvré-l'Evêque 72560 Sarthe Pays de la Loire

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Sarthe Culture

