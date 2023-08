Abbaye de Lavaudieu – Partie privée – Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine Abbaye de Lavaudieu partie privée Lavaudieu, 15 septembre 2023, Lavaudieu.

Lavaudieu,Haute-Loire

Visite guidée de la partie privée

– Jardins suspendus

– Découverte du Cloître depuis la galerie supérieure

– Logis de l’abbesse : plafonds à la françaises, boiseries, planchers marquetés, toiles peintes….

2023-09-15 10:00:00 fin : 2023-09-15 18:30:00. .

Abbaye de Lavaudieu partie privée Le bourg

Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Guided tour of the private area

– Hanging gardens

– Discover the Cloister from the upper gallery

– The abbess’s lodgings: French ceilings, wood panelling, inlaid floors, painted canvases…

Visita guiada a la zona privada

– Jardines colgantes

– Descubrir el claustro desde la galería superior

– Los aposentos de la abadesa: techos afrancesados, revestimientos de madera, suelos con incrustaciones, lienzos pintados…

Führung durch den privaten Teil

– Hängende Gärten

– Entdeckung des Kreuzgangs von der oberen Galerie aus

– Logis der Äbtissin: französische Decken, Holzvertäfelungen, Fußböden mit Intarsien, bemalte Leinwände…

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne