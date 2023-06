Visite Guidée de la partie privée de l’Abbaye de Lavaudieu Abbaye de Lavaudieu – Partie privée Lavaudieu Lavaudieu Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Visite Guidée de la partie privée de l'Abbaye de Lavaudieu
15 – 17 septembre
Abbaye de Lavaudieu
Visite guidée de la partie privée – Jardins suspendus

– Découverte du Cloître depuis la galerie supérieure

– Logis de l’abbesse : plafonds à la françaises, boiseries, planchers marquetés, toiles peintes… Abbaye de Lavaudieu – Partie privée Le bourg 43100 Lavaudieu Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 73 98 80 09 http://abbayedelavaudieu.blogspot.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0673988009 »}] Abbaye de Lavaudieu édifiée en 1057 par saint Robert, fondateur de la Chaise-Dieu. Église remarquable (XIe-XIIe siècles), ensemble de peintures murales de l’école italienne (XIVe siècle). Cloître : le seul conservé de l’Auvergne romane. Réfectoire, fresque d’influence byzantine du XIIe siècle. Logis de l’abbesse : plafonds à la française, planchers marquetés, boiseries des XVII et XVIIe siècles. Jardins suspendus donnant sur la rivière de la Senouire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:30:00+02:00

Dates et horaires:
2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:30:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Lieu: Abbaye de Lavaudieu - Partie privée
Adresse: Le bourg 43100 Lavaudieu
Age min 10 Age max 99

