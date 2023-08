Visite de l’ensemble abbatial Saint-André de Lavaudieu dans le cadre des Journées du Patrimoine Abbaye de Lavaudieu Lavaudieu, 16 septembre 2023, Lavaudieu.

Lavaudieu,Haute-Loire

Visite libre de ce patrimoine d’exception

Entrée gratuite, déambulation libre avec remise d’un commentaire écrit. Se présenter au Point Information Tourisme en face de l’église..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 12:20:00. .

Abbaye de Lavaudieu Le bourg

Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Free tour of this exceptional heritage site

Free admission, free tour with written commentary. Go to the Tourist Information Point opposite the church.

Visita gratuita a este patrimonio excepcional

Entrada gratuita, visita gratuita con comentarios escritos. Diríjase al punto de información turística situado frente a la iglesia.

Freie Besichtigung dieses außergewöhnlichen Kulturerbes

Freier Eintritt, freier Rundgang mit Abgabe eines schriftlichen Kommentars. Melden Sie sich am Point Information Tourisme gegenüber der Kirche.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne