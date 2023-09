SAISON CULTURELLE DES CORBIÈRES – DORI Abbaye de Lagrasse (partie publique) Lagrasse, 6 décembre 2023, Lagrasse.

Lagrasse,Aude

TEMPS DE CIRQUE DANS L’AUDE # 12

Avec le soutien du département de l’Aude, la Verrerie d’Alès (pôle national cirque Occitanie), En partenariat avec l’EPCC les arts de lire Abbaye publique de Lagrasse et l’association Artkissonn

Goûter spectacle pour panser ensemble

« Dori » Cirque des Petites Natures (31)

Dori nous invite à sa fête d’anniversaire. Durant les préparatifs, elle se remémore ses âges passés et nous confie son parcours combatif sur les chemins de résilience. Aussi maladroite qu’audacieuse, elle entraîne une réflexion collective sur la participation de chacun.e et l’approche de l’autre. Elle s’emberlificote, perd l’équilibre et dégringole du haut d’ellemême. On rit, on chante et on se relève ensemble pour célébrer la vie. Un projet de sensibilisation au consentement pour un public intergénérationnel.

Distribution : création : Mélanie Pauli avec le regard de Georgina Vila Bruch dans le cadre du Studio de Toulouse – PACT et les interventions d’Idriss Roca et de Valentina Santori / Diffusion : Mélanie Pauli & Amélie Nuty / Régie générale : Marjolaine Duplay ou Thomas Martin

Trois séances scolaires sont prévues avec les écoles du territoire . Projection du film « Les Ogres », de Léa Fehner qui immerge le spectateur au cœur d’une troupe de théâtre itinérant au sein de l’Abbaye publique et exposition de photos du tournage (notamment à Leucate et Port-La-Nouvelle) à la Médiathèque à Lézignan-Corbières En partenariat avec Occitanie films et Cinem’aude.

A partir de 5 ans

Réservation recommandée.

2023-12-06 16:00:00 fin : 2023-12-06 21:00:00. EUR.

Abbaye de Lagrasse (partie publique)

Lagrasse 11220 Aude Occitanie



TEMPS DE CIRQUE DANS L?AUDE # 12

With the support of the Aude department, La Verrerie d?Alès (national circus center Occitanie), In partnership with EPCC les arts de lire Abbaye publique de Lagrasse and association Artkissonn

Snack show to heal together

« Dori » Cirque des Petites Natures (31)

Dori invites us to her birthday party. As she prepares for the party, she reminisces about her past, and shares her combative journey along the road to resilience. As clumsy as she is daring, she provokes a collective reflection on the participation of each person and the approach to others. She gets tangled up, loses her balance and tumbles off the edge of her seat. We laugh, sing and get up together to celebrate life. A consent-awareness project for an intergenerational audience.

Cast: Created by Mélanie Pauli with Georgina Vila Bruch as part of the Toulouse Studio ? PACT and contributions from Idriss Roca and Valentina Santori / Diffusion: Mélanie Pauli & Amélie Nuty / Stage management: Marjolaine Duplay or Thomas Martin

Three school screenings are planned with local schools. Screening of Léa Fehner?s film « Les Ogres », which immerses the viewer in the heart of a touring theater troupe at the Abbaye Publique, and exhibition of photos of the filming (notably in Leucate and Port-La-Nouvelle) at the Médiathèque in Lézignan-Corbières In partnership with Occitanie films and Cinem?aude.

Ages 5 and up

Reservation recommended

TEMPS DE CIRQUE DANS L’AUDE # 12

Con el apoyo del departamento de Aude, La Verrerie d’Alès (centro nacional de circo de Occitania), En colaboración con la EPCC les arts de lire Abbaye publique de Lagrasse y la asociación Artkissonn

Espectáculo de merienda para curarse juntos

« Dori » Cirque des Petites Natures (31)

Dori nos invita a su fiesta de cumpleaños. Durante los preparativos, rememora su pasado y nos cuenta su combativo viaje por el camino de la resiliencia. Tan torpe como atrevida, provoca una reflexión colectiva sobre la participación de cada uno y el acercamiento a los demás. Se enreda, pierde el equilibrio y cae al vacío. Reímos, cantamos y nos levantamos juntos para celebrar la vida. Un proyecto de sensibilización sobre el consentimiento para un público intergeneracional.

Reparto: Creado por Mélanie Pauli con Georgina Vila Bruch en el marco del Estudio de Toulouse ? PACT y contribuciones de Idriss Roca y Valentina Santori / Reparto: Mélanie Pauli & Amélie Nuty / Director de escena: Marjolaine Duplay o Thomas Martin

Están previstas tres proyecciones escolares con los colegios locales. Proyección de la película « Les Ogres », de Léa Fehner, que sumerge al espectador en el corazón de una compañía de teatro ambulante en plena Abadía pública, y exposición de fotos del rodaje (especialmente en Leucate y Port-La-Nouvelle) en la Médiathèque de Lézignan-Corbières. En colaboración con Occitanie films y Cinem?aude.

A partir de 5 años

Se recomienda reservar

ZIRKUSZEIT IN DER AUDE # 12

Mit der Unterstützung des Departements Aude, La Verrerie d’Alès (pôle national cirque Occitanie), In Partnerschaft mit dem EPCC les arts de lire Abbaye publique de Lagrasse und dem Verein Artkissonn

Goûter spectacle pour panser ensemble

« Dori » Cirque des Petites Natures (31)

Dori lädt uns zu ihrer Geburtstagsfeier ein. Während der Vorbereitungen erinnert sie sich an ihre vergangenen Jahre und vertraut uns ihre kämpferische Reise auf den Wegen der Resilienz an. Sie ist ebenso ungeschickt wie wagemutig und regt eine kollektive Reflexion über die Teilnahme jedes Einzelnen und die Annäherung an den Anderen an. Sie verstrickt sich, verliert das Gleichgewicht und stürzt von der Spitze ihrer selbst. Wir lachen, singen und stehen gemeinsam wieder auf, um das Leben zu feiern. Ein Projekt zur Sensibilisierung für das Thema Einwilligung für ein generationsübergreifendes Publikum.

Besetzung: Uraufführung: Mélanie Pauli mit dem Blick von Georgina Vila Bruch im Rahmen des Studios in Toulouse ? PACT und den Interventionen von Idriss Roca und Valentina Santori / Verbreitung: Mélanie Pauli & Amélie Nuty / Generalregie: Marjolaine Duplay oder Thomas Martin

Es sind drei Schulvorstellungen mit den Schulen des Gebiets vorgesehen. Vorführung des Films « Les Ogres » von Léa Fehner, der den Zuschauer in das Herz einer Wandertheatergruppe in der öffentlichen Abtei eintauchen lässt, und Ausstellung von Fotos der Dreharbeiten (insbesondere in Leucate und Port-La-Nouvelle) in der Mediathek in Lézignan-Corbières In Zusammenarbeit mit Occitanie films und Cinem?aude.

Ab 5 Jahren

Reservierung empfohlen

