Abbaye de la Trinité – Vendôme (41) Abbaye de la Trinité Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

Abbaye de la Trinité – Vendôme (41) Abbaye de la Trinité, 2 juillet 2022, Vendôme. Abbaye de la Trinité – Vendôme (41)

Abbaye de la Trinité, le samedi 2 juillet à 19:00

Messe du dimanche ; repas partagé sur le parvis ; chorale ; textes littéraires ; architectures ; associations caritatives…

entrée libre

La Nuit de la Trinité – La communauté chrétienne vous accueille dans ce lieu chargé d’histoire. Abbaye de la Trinité Vendôme Vendôme Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-02T19:00:00 2022-07-02T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Abbaye de la Trinité Adresse Vendôme Ville Vendôme lieuville Abbaye de la Trinité Vendôme Departement Loir-et-Cher

Abbaye de la Trinité Vendôme Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendome/

Abbaye de la Trinité – Vendôme (41) Abbaye de la Trinité 2022-07-02 was last modified: by Abbaye de la Trinité – Vendôme (41) Abbaye de la Trinité Abbaye de la Trinité 2 juillet 2022 Abbaye de la Trinité Vendôme Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher