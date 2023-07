Le plus ancien vitrail de Marie et Jésus, Majesté Notre-Dame, connu au monde Abbaye de la Trinité Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Vendôme Le plus ancien vitrail de Marie et Jésus, Majesté Notre-Dame, connu au monde Abbaye de la Trinité Vendôme, 16 septembre 2023, Vendôme. Le plus ancien vitrail de Marie et Jésus, Majesté Notre-Dame, connu au monde 16 et 17 septembre Abbaye de la Trinité Une paire de jumelles est conseillée. Visites guidées conduites par Philippe Rouillac.

RDV : chœur de l’église Abbaye de la Trinité Rue de l’Abbaye 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Ancienne abbaye bénédictine fondée au XIe siècle. Le seul bâtiment conservé des lieux conventuels élevés après l’introduction de la réforme de Saint-Maur en 1662. Sa première pierre est posée le 3 février 1700. Église des XIVe et XVe siècles, façade en gothique flamboyant du début du XVIe siècle. Clocher roman. Salle capitulaire avec fresques romanes peintes entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle. Bâtiments conventuels des XVIIIe et XIXe siècles. Bâtiment parfaitement représentatif de l’architecture mauriste, notamment par la qualité de la stéréotomie de ses voûtes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

