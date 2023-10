Exposition des peintures de Bruno Frey Abbaye de la Trappe Soligny-la-Trappe, 30 septembre 2023, Soligny-la-Trappe.

Soligny-la-Trappe,Orne

Bruno Frey, artiste-peintre de Mortain-Bocage (Manche), expose à l’Abbaye de La Trappe. Né en 1968 et il peint depuis l’âge de 16 ans et est devenu peintre professionnel depuis l’âge de 20 ans. L’utilisation d’un langage symbolique (carré, croix, cercle, etc.) proche des arts traditionnels est le fil rouge de son œuvre. La notion de centre est importante dans ses œuvres.

« J’aime utiliser les figures géométriques pour leur caractère universel à la fois sur le plan matériel et le plan spirituel. Elles sont utilisées différemment chez les Égyptiens, Maya, Incas, dans l’art africain, l’art esquimau. » Il a adopté la peinture symbolique en 2017. « Avant, c’était les paysages. L’inspiration m’emmène par là. Je suis inspiré de la symbolique romane. Les symboles sont un langage universel. L’art romain m’a ouvert sur toutes les cultures (Égypte antique, Grèce antique, etc.). » Une visite de l’Abbaye de Fontenay (Bourgogne) fut un déclencheur pour ses oeuvres d’inspiration romane..

Vendredi 2023-09-30 fin : 2023-11-30 . .

Abbaye de la Trappe

Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie



Bruno Frey, painter from Mortain-Bocage (Manche), exhibits at Abbaye de La Trappe. Born in 1968, he has been painting since the age of 16 and became a professional painter at the age of 20. The use of a symbolic language (square, cross, circle, etc.) close to traditional arts is the common thread running through his work. The notion of center is important in his work.

« I like to use geometric figures for their universal character on both the material and spiritual levels. They are used differently by the Egyptians, Mayans, Incas, in African art, Eskimo art. » He adopted symbolic painting in 2017. « Before, it was landscapes. Now, inspiration takes me there. I’m inspired by Romanesque symbolism. Symbols are a universal language. Roman art opened me up to all cultures (Ancient Egypt, Ancient Greece, etc.). » A visit to the Abbaye de Fontenay (Burgundy) was the trigger for his Romanesque-inspired works.

Bruno Frey, pintor de Mortain-Bocage (Mancha), expone en la Abadía de La Trappe. Nacido en 1968, pinta desde los 16 años y se convirtió en pintor profesional a los 20 años. El uso de un lenguaje simbólico (cuadrado, cruz, círculo, etc.) próximo a las artes tradicionales es el hilo conductor de su obra. La noción de centro es importante en su obra.

« Me gusta utilizar figuras geométricas por su carácter universal, tanto a nivel material como espiritual. Los egipcios, los mayas, los incas, en el arte africano y en el arte esquimal las utilizaban de forma diferente » Adoptó la pintura simbólica en 2017. « Antes eran paisajes. Ahí es donde me lleva la inspiración. Me inspira el simbolismo románico. Los símbolos son un lenguaje universal. El arte romano me abrió a todas las culturas (Antiguo Egipto, Antigua Grecia, etc.) Una visita a la abadía de Fontenay (Borgoña) fue el detonante de sus obras de inspiración románica.

Bruno Frey, Maler aus Mortain-Bocage (Manche), stellt in der Abtei von La Trappe aus. Er wurde 1968 geboren und malt seit seinem 16. Lebensjahr, seit seinem 20. Lebensjahr ist er professioneller Maler. Die Verwendung einer Symbolsprache (Quadrat, Kreuz, Kreis usw.), die der traditionellen Kunst nahesteht, zieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk. Der Begriff des Zentrums ist in seinen Werken wichtig.

« Ich verwende geometrische Figuren gerne wegen ihres universellen Charakters sowohl auf der materiellen als auch auf der spirituellen Ebene. Sie werden bei den Ägyptern, Maya, Inkas, in der afrikanischen Kunst und der Eskimokunst unterschiedlich verwendet. » Er hat sich 2017 der symbolischen Malerei zugewandt. « Vorher waren es Landschaften. Die Inspiration führt mich dorthin. Ich lasse mich von der romanischen Symbolik inspirieren. Symbole sind eine universelle Sprache. Die römische Kunst hat mich für alle Kulturen geöffnet (altes Ägypten, antikes Griechenland usw.). » Ein Besuch in der Abtei von Fontenay (Burgund) war ein Auslöser für seine romanisch inspirierten Werke.

