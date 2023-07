Vide-greniers Abbaye de la Trappe Soligny-la-Trappe, 15 juillet 2023, Soligny-la-Trappe.

Soligny-la-Trappe,Orne

Vide-greniers à l’Abbaye de la Trappe. Meubles, bureaux, dames jeanne, poterie, ustensiles en métal émaillés, objets divers.

Accès par la ferme de l’abbaye sur la route de Soligny..

2023-07-15 09:00:00 fin : 2023-07-15 17:00:00. .

Abbaye de la Trappe

Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie



Garage sale at Abbaye de la Trappe. Furniture, desks, dames jeanne, pottery, enamelled metal utensils, miscellaneous items.

Access via the abbey farm on the road to Soligny.

Venta de garaje en Abbaye de la Trappe. Muebles, escritorios, « dames jeanne », cerámica, utensilios de metal esmaltado, objetos diversos.

Acceso por la granja de la abadía en la carretera de Soligny.

Flohmarkt in der Abbaye de la Trappe. Möbel, Schreibtische, Jeanne-Damen, Töpferwaren, emaillierte Metallutensilien, verschiedene Gegenstände.

Zugang über den Bauernhof der Abtei auf der Straße nach Soligny.

