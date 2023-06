Spectacle « Deter » Abbaye de La Sauve-Majeure La Sauve La Sauve Catégories d’Évènement: Gironde

La Sauve Spectacle « Deter » Abbaye de La Sauve-Majeure La Sauve, 17 septembre 2023, La Sauve. Spectacle « Deter » Dimanche 17 septembre, 15h00 Abbaye de La Sauve-Majeure Gratuit. Entrée libre. Profitez de la danse énergique et puissante de la compagnie Sohrâb Chitan. Découvrez ce spectacle à l’abbaye de La Sauve-Majeure pour les Journées européennes du patrimoine ! Abbaye de La Sauve-Majeure 19 rue de l’abbaye, 33670 La Sauve La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 23 01 55 https://www.abbaye-la-sauve-majeure.fr http://www.facebook.com/abbayedelasauvemajeure Chef-d’œuvre de l’art roman du XIIe siècle, cette ancienne abbaye bénédictine a été un centre religieux actif et reconnu. L’ensemble qui subsiste offre au regard d’admirables chapiteaux où les représentations bibliques jouxtent les monstres venus du fond des âges ou du lointain orient. Du haut de son clocher, le point de vue est impressionnant sur le village et le paysage. Les vestiges remarquables de ce site à ciel ouvert sont un témoignage d’architecture religieuse au cœur de l’Entre-deux-Mers. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

