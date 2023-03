Visite-découverte de l’abbaye de La Sauve-Majeure Abbaye de la Sauve Majeure, 2 juin 2023, La Sauve.

Dans un cadre magique à ciel ouvert, découvrez un chef d’oeuvre de l’art roman inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Ouvrez grands vos yeux sur les chapiteaux sculptés et leurs animaux fantastiques.

Abbaye de la Sauve Majeure 14 rue de l’abbaye 33670 la sauve La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2233662656390402029 Au cœur de l’Entre-deux-Mers, entre Garonne et Dordogne, l’abbaye de la Sauve-Majeure tire son nom de la « Silva Major » : la grande forêt. Chef-d’œuvre de l’art roman et édifiée entre le XIe et le XIIIe siècle, elle est célèbre pour ses chapiteaux. Elle présente des sculptures et des vestiges exceptionnels. Autour d’une grande prairie et de beaux arbres, le site de l’abbaye se déploie à ciel ouvert sur plus de deux hectares enclos d’un mur d’enceinte. parking le long du mur d’enceinte et au centre ville de La Sauve

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T13:15:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©S.Le Clech / Centre des monuments nationaux