Un parcours d’orientation dans l’abbaye est proposé au jeune public afin de découvrir le site de façon ludique. Munis de cartes, les enfants doivent retrouver des balises dispersées dans l’enceinte de l’abbaye et reporter le poinçon correspondant sur une fiche leur permettant de compléter le nom d’un des grands personnages de l’abbaye.

2 parcours sont disponibles.

Abbaye de la Lucerne 1 l’Abbaye, 50320 La Lucerne-d’Outremer La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie 02 33 60 58 98 http://www.abbaye-lucerne.fr https://www.facebook.com/abbaye.delalucerne Une renaissance architecturale et spirituelle dans un site authentique. Nichée dans la vallée boisée du Thar, l’abbaye de La Lucerne, fondée en 1143, bénéficie depuis plus de 60 ans d’une sauvegarde et d’un travail de restauration remarquables. Classée aux titres de Monuments historiques en 1928, l’abbaye frappe par la force de son histoire menée par des hommes passionnés. L’émotion naît de l’absolu dépouillement de l’architecture prémontrée, de sa grande luminosité et de l’authenticité préservée de son environnement. Vos droits d’entrée contribuent à la conservation de l’abbaye en soutenant la »fondation Abbaye de La Lucerne d’Outremer », propriétaire, qui a en charge sa gestion, son entretien et sa restauration. Visitez l’abbatiale dont la tour anglo-normande annonce le style gothique, le cloître et le lavabo roman, le réfectoire, le cellier, la salle des hôtes, le colombier et la porterie abritant la boulangerie et les salles de justice. À l’architecture, il faut ajouter un environnement pittoresque, la forêt et le parc verdoyant où subsistent les vestiges d’un aqueduc. A84

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

© Fondation Abbaye de la Lucerne D’Outremer