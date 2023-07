Visite commentée Abbaye de la Guiche Chouzy-sur-Cisse, 16 septembre 2023, Chouzy-sur-Cisse.

Visite commentée 16 et 17 septembre Abbaye de la Guiche Tarif: 2€ . Moins de 14 ans: gratuit

Histoire et description de cette grande abbaye de clarisses, fondée au XIIIe siècle par le comte de Blois, Jean de Châtillon. Elle a été en partie démolie à la fin du XVIIIe siècle par le premier propriétaire privé qui s’y est installé.

Abbaye de la Guiche 2 chemin de l’Abbaye de La Guiche, 41150 Chouzy-sur-Cisse Chouzy-sur-Cisse 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 22 08 38 96 http://www.abbayedelaguiche.fr L’abbaye de la Guiche a été fondée en 1273 par Jean de Châtillon. Les comtes de Blois, qui l’avaient placée sous leur protection, en firent leur lieu de sépulture. Une galerie du cloître et un bâtiment de l’ancien monastère, datant de la fin du XIIIe siècle, ont été conservés au cœur d’un parc de 4 hectares. Il reste également deux gisants, une chapelle et le vivier du monastère. La visite, d’une durée de 45 mn, retrace l’histoire du monument et décrit la vie des moniales dans ce lieu, durant 5 siècles. Propriété privée depuis 1792.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

