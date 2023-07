Le village éphémère : Camping sauvage Abbaye de la couronne Breuty Catégories d’Évènement: Breuty

Le village éphémère : Camping sauvage Jeudi 3 août, 18h00 Abbaye de la couronne Breuty Entrée libre Spectacle musical de Philippe Egalité – Atelier Char Brol

Le spectacle explore le lien entre Nature et Culture : le rapport entre notre écoute du chant du monde et sa représentation, la musique Abbaye de la couronne 25 rue Léonard Jarraud 16400 LA COURONNE Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine

2023-08-03T18:00:00+02:00 – 2023-08-03T20:00:00+02:00

