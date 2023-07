Le village éphémère – « Du haut » Abbaye de la couronne Breuty, 28 juillet 2023, Breuty.

Le village éphémère – « Du haut » Vendredi 28 juillet, 18h00 Abbaye de la couronne

Spectacle de la Cie Gokaï

« Entre rêve et réalité, comme un temps suspendu, le jeu devient un réel échappatoire…

Du Haut vous propose un dialogue authentique et ludique entre un corps dansant et une musique électro/rock minimaliste enivrante.

Les deux musiciens viennent élever la danseuse dans les airs. Ensemble, ils amusent les cœurs.

Avec l’instantané comme fil conducteur à leur engouement, Les interprètes vous proposent une parenthèse poétique enrichie par vos présences.

Du Haut, Un spectacle qui, nous l’espérons, aguichera vos sens. »

Abbaye de la couronne 25 rue Léonard Jarraud 16400 LA COURONNE Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T18:00:00+02:00 – 2023-07-28T20:00:00+02:00

2023-07-28T18:00:00+02:00 – 2023-07-28T20:00:00+02:00

©Le Colibri La Couronne