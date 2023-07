Le village éphémère : Mobil(c)ité Abbaye de la couronne Breuty Catégories d’Évènement: Breuty

Charente Le village éphémère : Mobil(c)ité Abbaye de la couronne Breuty, 25 juillet 2023, Breuty. Le village éphémère : Mobil(c)ité Mardi 25 juillet, 14h00 Abbaye de la couronne Entrée libre Atelier d’arts plastiques, Philippe Egalité propose de vous initier à l’art mobile, il vous conduira à votre imaginaire, de votre quotidien, sensibilité,et créativé dans la réalisation de mobiles individuels ou collectifs Abbaye de la couronne 25 rue Léonard Jarraud 16400 LA COURONNE Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T14:00:00+02:00 – 2023-07-25T18:30:00+02:00

2023-07-25T14:00:00+02:00 – 2023-07-25T18:30:00+02:00 ©Le Colibri La Couronne Détails Catégories d’Évènement: Breuty, Charente Autres Lieu Abbaye de la couronne Adresse 25 rue Léonard Jarraud 16400 LA COURONNE Ville Breuty Departement Charente Lieu Ville Abbaye de la couronne Breuty

Abbaye de la couronne Breuty Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/breuty/