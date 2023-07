Village éphémère : écoute audio libre fiction sonore Abbaye de la couronne Breuty, 24 juillet 2023, Breuty.

Village éphémère : écoute audio libre fiction sonore Lundi 24 juillet, 10h00 Abbaye de la couronne ENTREE LIBRE

Le village prend vie dans nos oreilles, on entend son histoire et ses anecdotes, on fait connaissance avec les personnalités qui ont façonnées son récit, à la frontière du mythe et du fantastique

Abbaye de la couronne 25 rue Léonard Jarraud 16400 LA COURONNE Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine

2023-07-24T10:00:00+02:00 – 2023-07-24T12:00:00+02:00

