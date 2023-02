Les métiers d’art de la Provence Verte à l’Abbaye de la Celle et au Musée des Comtes de Provence Abbaye de la Celle La Celle Catégories d’Évènement: La Celle

Var

Les métiers d’art de la Provence Verte à l’Abbaye de la Celle et au Musée des Comtes de Provence Abbaye de la Celle, 31 mars 2023, La Celle. Les métiers d’art de la Provence Verte à l’Abbaye de la Celle et au Musée des Comtes de Provence 31 mars – 2 avril Abbaye de la Celle Découvrez la diversité des savoir-faire des professionnels des métiers d’art de la Provence Verte dans le magnifique écrin de l’Abbaye de la Celle et au Musée des Comtes de Provence à Brignoles Abbaye de la Celle 9, place des Ormeaux 83170 La Celle La Celle 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de niveau départemental Var et la Communauté d’Agglmomération de la Provence Verte vous invitent à découvrir une programmation riche dédiée aux adultes et au jeune public à l’Abbaye de la Celle, lieu patrimonial emblématique en Provence Verte, ainsi qu’au Musée des Comtes de Provence à Brignoles. VENDREDI 31 MARS de 13h30 à 16h30 : temps réservé à la sensibilisation du jeune public à l’Abbaye de la Celle Accueil de groupes scolaires de ce2, cm1 et cm2.

Découverte des métiers d’art et rencontres avec une décoratrice en céramique, un fabricant d’objets en bois et une ferronnière d’art. SAMEDI 1 et DIMANCHE 2 AVRIL de 10h à 17h30 : accueil tous publics avec entrée gratuite à l’Abbaye de la Celle La programmation spécialement conçue pour les JEMA 2023 présente des productions de professionnels des métiers d’art faisant écho soit au bâti de l’Abbaye de la Celle, aux matières constituantes de la bâtisse (la pierre, le bois, le verre, le fer ou encore le bronze) et à son histoire.

En effet, les fouilles archéologiques ont révélé des poteries de différentes époques (Xè jusqu’au XVIè siècle), des dés à coudre, témoignant du travail des moniales, ainsi que des objets ou matières intemporels (papier, bougies). Les professionnels des métiers d’art présentent leur métier et leur production respectives : ébéniste, couturières, céramistes, tailleur de pierre, ferronniers, tapissier d’ameublement…des métiers passion à découvrir dans un cadre privilégié chargé d’histoire. • Exposition d’artisanat d’art • Fiche-jeu destinée au jeune public (8-12 ans) pour découvrir les métiers, les matières et les outils des professionnels • Démonstration de taille de pierres • Mini-conférence sur le métier de fondeur d’art • Atelier textile et autres matériaux : * Samedi 1° avril de 14h30 à 16h : Atelier couture animée par l’Atelier d’Isaaline (+ 8 ans) * Dimanche 2 avril de 14h30 à 16h30 : Atelier d’initiation à la broderie/couture main – confection d’une broche ou porte-clé animé par l’Atelier Les Cousardes (+10 ans) SAMEDI 1 AVRIL de 14h à 17h : accueil tous publics avec entrée gratuite au Musée des Comtes de Provence à Brignoles Adresse: 1, place des Comtes de Provence à Brignoles (83170) Atelier d’initation à la broderie/couture main – confection d’une broche ou porte-clé animé par l’Atelier Les Cousardes (+10 ans) de 14h30 à 16h30 Visite commentée autour des costumes, dentelles et autres matériaux (tous publics) Atelier libre ” impression sur tissu” de 14 à 17h (tous publics)

