Rencontre avec Rémi David pour son roman Mourir avant que d’apparaître, édition Gallimard, Collection Blanche, à paraître le 25 août 2022. Lecture par Michel Vuillermoz, de la Comédie-Française. handicap moteur mi Abbaye de Jumièges 24 rue Guillaume le Conquérant, 76480 Jumièges Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie Lorsque Jean Genet rencontre Abdallah, qui sera un jour la figure centrale de son magnifique texte Le Funambule, le jeune homme a dix-huit ans à peine et vit à Paris. Genet, à quarante-quatre ans, est déjà un écrivain consacré. Il est aussitôt ébloui par le charme de cet acrobate, qui a travaillé plusieurs années au cirque Pinder. Il entreprend le projet fou de le hisser jusqu’à la gloire : son agilité, son expérience du cirque devraient lui permettre de devenir un artiste hors pair. Mais comment, après la chute, demeurer le funambule qui danse dans la lumière, le prodige que le poète a forgé de ses mains ? Rémi David recompose cette histoire d’amour et de fascination réciproques, dans un premier roman plein de justesse et d’empathie.

