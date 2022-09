La grande table libanaise Abbaye de Jumièges Jumièges Catégories d’évènement: Jumièges

La grande table libanaise
Samedi 1 octobre, 10h30
Abbaye de Jumièges

Rencontre avec Charif Majdalani, Ryoko Sekiguchi et Joy Majdalani, animée par Olivia Gesbert. handicap moteur mi Abbaye de Jumièges 24 rue Guillaume le Conquérant, 76480 Jumièges Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie Tous trois évoquent le Liban à travers des prismes différents. Le premier à travers l’histoire, la seconde à travers les saveurs et la nostalgie d’un Beyrouth d’avant la catastrophe du 4 août 2020, et la troisième via l’apprentissage de la sensualité. Charif Majdalani, Beyrouth 2020. Journal d’un effondrement, éd. Actes Sud, 2022 Charif Majdalani, Dernière Oasis, éd. Actes Sud, 2021 Ryoko Sekiguchi, 961 heures à Beyrouth, éd. P.O.L, 2021 Joy Majdalani, Le goût des garçons, éd. Grasset, 2022

Abbaye de Jumièges
24 rue Guillaume le Conquérant, 76480 Jumièges
Jumièges
Seine-Maritime

