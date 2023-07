Exposition « Déplacer les bornes – Histoires de frontières en Savoie » Abbaye de Hautecombe Saint-Pierre-de-Curtille, 16 septembre 2023, Saint-Pierre-de-Curtille.

Tel un voyageur, parcourez la Savoie au gré des histoires mouvementées de sa frontière. Franchissez les montagnes, passez la douane, évitez les lignes de défense et échangez avec les voisins italiens. Vous découvrirez alors un patrimoine méconnu. Bonne route !

Abbaye de Hautecombe 3700, route de l’Abbaye, 73310 Saint-Pierre-de-Curtille Saint-Pierre-de-Curtille 73310 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 54 58 80 http://hautecombe.org Entrez dans l’histoire de l’abbaye royale d’Hautecombe, un lieu unique en Savoie. Découvrez son riche patrimoine, son architecture d’exception, ses trésors artistiques. Surplombant le lac du Bourget, l’Abbaye royale abrite les sépultures des illustres comtes de Savoie et des derniers rois et reines d’Italie. La visite audioguidée de l’église permet d’en admirer l’architecture néo-gothique si particulière et ses œuvres remarquables : fresques, sculptures de marbre… À voir aussi l’exceptionnelle Grange Batelière datant du XIIe siècle, toujours en activité. Une exposition temporaire y est proposée chaque été.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

