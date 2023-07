Visitez une abbaye bénédictine carolingienne Abbaye de Gorze Gorze Catégories d’Évènement: Gorze

Moselle Visitez une abbaye bénédictine carolingienne Abbaye de Gorze Gorze, 16 septembre 2023, Gorze. Visitez une abbaye bénédictine carolingienne 16 et 17 septembre Abbaye de Gorze Maximum 20 personnes Arpentez, au cours d’une visite guidée, différentes parties de l’abbaye de Gorze. Abbaye de Gorze 22 rue de l’église 57680 Gorze Gorze 57680 Moselle Grand Est 06 07 99 42 32 [{« type »: « phone », « value »: « 0607994232 »}] L’abbaye bénédictine de Gorze est fondée en 749 par Chrodegand. Ce lieu contribue à la diffusion du chant grégorien et à la réforme liturgique, à la tête de la puissante Terre de Gorze. Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

