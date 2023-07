Découverte de l’atelier confiserie de l’abbaye de Fleury Abbaye de Fleury Saint-Benoît-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-benoit-sur-loire Découverte de l’atelier confiserie de l’abbaye de Fleury Abbaye de Fleury Saint-Benoît-sur-Loire, 16 septembre 2023, Saint-Benoît-sur-Loire. Découverte de l’atelier confiserie de l’abbaye de Fleury Samedi 16 septembre, 15h00 Abbaye de Fleury 10 visiteurs pour chaque rotation horaire : 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h C’est une première ! Pénétrez dans l’atelier de fabrication de moinillons de l’abbaye et suivez le guide, frère Philippe, responsable de la production de ces petits bonbons aromatisés, à la forme de moine. En ouvrant ses portes, il vous dévoilera les différentes étapes et techniques de réalisation de cet artisanat monastique vieux de 70 ans. Réservations obligatoires et rendez-vous au Belvédère (55 rue Orlénaise) Abbaye de Fleury Place du Grand Arcis 45370 Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://belvedere-valdesully.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0234520245 »}, {« type »: « email », « value »: « belvedere@valdesully.fr »}] Saint Benoît sur Loire est une petite cité de caractère des bords de Loire, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, au riche passé historique de par la présence de son église abbatiale de Fleury. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

