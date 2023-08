Découverte de la musique classique aux jeunes oreilles Abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse, 16 septembre 2023, Valence-sur-Baïse.

Découverte de la musique classique aux jeunes oreilles Samedi 16 septembre, 15h00 Abbaye de Flaran Préludes : Gratuit. Entrée libre. Récital : Gratuit pour les enfants, les scolaires et les étudiants de moins de 25 ans. 20 € adultes. Sur inscription.

Nouveauté ! Les Préludes de Flaran :

L’association Les Amis de Flaran et le pôle médiation culturelle vous proposent de faire découvrir la musique classique aux jeunes oreilles ! Bienvenue aux familles !

Avant le récital de l’après-midi de l’ensemble La Main Harmonique, dirigé par Frédéric Bétous, une rencontre est prévue avec le jeune public et les familles à l’abbaye, pour un échange pédagogique, simple et festif sur la magie des voix chantées.

Créée par le contre-ténor Frédéric Bétous en 2009, La Main Harmonique interprète des polyphonies de la Renaissance et du Baroque naissant, tout en imaginant des correspondances avec la création contemporaine. Cette dualité constitue aujourd’hui la richesse des projets de l’ensemble qui a acquis une renommée nationale et internationale au fil des années.

Les jeunes participants aux Préludes seront invités gratuitement au récital. À noter, venir aux Préludes permet aux parents accompagnant les jeunes d’accéder au récital de 17h à un tarif préférentiel. Il n’est pas nécessaire de réserver pour les Préludes, mais pour le récital de 17h, c’est recommandé.

– Samedi 16 septembre à 17h : récital programmé par l’association Les Amis de Flaran :

Récital de La Main Harmonique

Cinq chanteurs qui effectueront une tournée « à vélo » dans le Gers, sur six sites différents, sous le thème « Gers à bicyclette ».

Distribution :

Soprano Nadia Lavoyer & Judith Derouin

Alto Frédéric Bétous

Ténor Guillaume Gutierrez

Basse Marc Busnel

Tous les concerts pour retrouver La Main Harmonique sur les routes du Gers sont disponibles sur :

https://www.lamainharmonique.fr/programme-a-bicyclette/

Pour plus d’informations : https://www.amisdeflaran.com/evenements/journees-estivales.

Abbaye de Flaran Abbaye, 32310 Valence-sur-Baïse Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie 05 31 00 45 75 http://www.abbayedeflaran.fr [{« type »: « link », « value »: « https://gascogne-lomagne.fr/Evenement/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 14 13 15 72 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 88 35 87 01 »}] [{« link »: « https://www.lamainharmonique.fr/programme-a-bicyclette/ »}, {« link »: « https://www.amisdeflaran.com/evenements/journees-estivales »}] Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, au sud de Condom (sur l’axe Agen-Auch), bénéficiant d’un cadre exceptionnel, l’abbaye cistercienne de Flaran (XIIe-XVIIIe siècles) est l’une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France (site, bâtiments et jardins classés Monuments Historiques).

Les bâtiments monastiques et les jardins situés au cœur d’un immense parc, présentent de ce fait une lisibilité particulière, parfaite illustration d’un ensemble cistercien apparu au XIIe siècle et remanié jusqu’au XVIIIe siècle.

Autour du cloître (XIIe-XIVe) et de l’église (XIIe-XIIIe siècle), cet ensemble se déploie sur plus de 2000 m² et permet une approche singulière de la vie de la communauté cistercienne installée ici, au cœur du Moyen Âge, en plein apogée de l’ordre.

Depuis l’année 2000, l’abbaye abrite la Conservation départementale du Patrimoine et des Musées/Flaran, service du Conseil Départemental du Gers. Celle-ci développe, tout au long de l’année, de nombreuses manifestations culturelles (expositions, concerts, colloques, stages et spectacles…) qui intéressent tous les domaines du patrimoine et de la création artistique, de l’archéologie à l’art contemporain.

Le service, qui assure parallèlement la gestion scientifique du réseau gersois des sites et « Musées de France », a vocation à participer à l’irrigation culturelle du territoire, notamment autour de la fameuse collection « Simonow » (du nom de son dépositaire), exceptionnel ensemble d’artistes illustres du XVIe au XXIe siècle.

Pivot de la politique culturelle votée par l’Assemblée départementale, l’abbaye de Flaran bénéficie du label régional « Grand Site d’Occitanie », sous la dénomination « Armagnac, Abbaye et Cités » L’abbaye de Flaran est à la sortie du village, en direction de Condom (800m).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00