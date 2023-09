Visites flash de l’abbaye spéciales pour les Journées européennes du patrimoine Abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse, 16 septembre 2023, Valence-sur-Baïse.

Visites flash de l’abbaye spéciales pour les Journées européennes du patrimoine 16 et 17 septembre Abbaye de Flaran Gratuit. Entrée libre. Durée 30 minutes. Rendez-vous dans le cloître.

Tout au long du week-end, l’équipe de guides proposera au public des présentations de l’abbaye de Flaran.

Abbaye de Flaran Abbaye, 32310 Valence-sur-Baïse Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie 05 31 00 45 75 http://www.abbayedeflaran.fr Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, au sud de Condom (sur l’axe Agen-Auch), bénéficiant d’un cadre exceptionnel, l’abbaye cistercienne de Flaran (XIIe-XVIIIe siècles) est l’une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France (site, bâtiments et jardins classés Monuments Historiques).

Les bâtiments monastiques et les jardins situés au cœur d’un immense parc, présentent de ce fait une lisibilité particulière, parfaite illustration d’un ensemble cistercien apparu au XIIe siècle et remanié jusqu’au XVIIIe siècle.

Autour du cloître (XIIe-XIVe) et de l’église (XIIe-XIIIe siècle), cet ensemble se déploie sur plus de 2000 m² et permet une approche singulière de la vie de la communauté cistercienne installée ici, au cœur du Moyen Âge, en plein apogée de l’ordre.

Depuis l’année 2000, l’abbaye abrite la Conservation départementale du Patrimoine et des Musées/Flaran, service du Conseil Départemental du Gers. Celle-ci développe, tout au long de l’année, de nombreuses manifestations culturelles (expositions, concerts, colloques, stages et spectacles…) qui intéressent tous les domaines du patrimoine et de la création artistique, de l’archéologie à l’art contemporain.

Le service, qui assure parallèlement la gestion scientifique du réseau gersois des sites et « Musées de France », a vocation à participer à l’irrigation culturelle du territoire, notamment autour de la fameuse collection « Simonow » (du nom de son dépositaire), exceptionnel ensemble d’artistes illustres du XVIe au XXIe siècle.

Pivot de la politique culturelle votée par l’Assemblée départementale, l’abbaye de Flaran bénéficie du label régional « Grand Site d’Occitanie », sous la dénomination « Armagnac, Abbaye et Cités » L’abbaye de Flaran est à la sortie du village, en direction de Condom (800m).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00