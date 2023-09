Odile Cariteau – Le jardin du temps perdu … Abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse, 16 septembre 2023, Valence-sur-Baïse.

Odile Cariteau – Le jardin du temps perdu … 16 et 17 septembre Abbaye de Flaran Gratuit. Entrée libre.

Exposition : Odile Cariteau – Le jardin du temps perdu …

Opération « l’Œuvre Mystère n° 13 » – (Installation)

Peintre et plasticienne, Odile Cariteau (née en 1959 à Adrar-Mauritanie) investit les espaces autour du cloître de Flaran. De l’armarium au réfectoire des moines, elle fait dialoguer son installation autour des thématiques médiévales du jardin et de l’alchimie mystérieuse, cherchant à réconcilier l’homme et la nature.

Un parcours personnel, entamé il y a trente ans, la conduit du Japon à l’Enfer de Dante et au vocabulaire de l’Alchimie. Le creuset, laissant apparaître les pierres noires, blanches et rouges de la connaissance, ainsi que les œufs, évoquant les trois étapes initiatiques de l’œuvre, illustrent son cheminement. L’or exprime la qualité de l’être final (et parfait ?) ainsi créé.

En mars 2020, le confinement l’oriente vers une nouvelle voie, née de l’expérience du « Jardin du temps perdu », et s’exprimant à travers la prédominance de la couleur bleue nuit. Cette nuance reflète une réflexion sur le « jardin-paradis » des origines, en contraste avec la folie actuelle du monde.

L’exposition a été conçue et coordonnée par la conservation départementale du patrimoine et des musées/Flaran, s’inscrivant dans le cadre de l’opération « L’œuvre Mystère n° 13 ».

Abbaye de Flaran Abbaye, 32310 Valence-sur-Baïse Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie 05 31 00 45 75 http://www.abbayedeflaran.fr Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, au sud de Condom (sur l’axe Agen-Auch), bénéficiant d’un cadre exceptionnel, l’abbaye cistercienne de Flaran (XIIe-XVIIIe siècles) est l’une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France (site, bâtiments et jardins classés Monuments Historiques).

Les bâtiments monastiques et les jardins situés au cœur d’un immense parc, présentent de ce fait une lisibilité particulière, parfaite illustration d’un ensemble cistercien apparu au XIIe siècle et remanié jusqu’au XVIIIe siècle.

Autour du cloître (XIIe-XIVe) et de l’église (XIIe-XIIIe siècle), cet ensemble se déploie sur plus de 2000 m² et permet une approche singulière de la vie de la communauté cistercienne installée ici, au cœur du Moyen Âge, en plein apogée de l’ordre.

Depuis l’année 2000, l’abbaye abrite la Conservation départementale du Patrimoine et des Musées/Flaran, service du Conseil Départemental du Gers. Celle-ci développe, tout au long de l’année, de nombreuses manifestations culturelles (expositions, concerts, colloques, stages et spectacles…) qui intéressent tous les domaines du patrimoine et de la création artistique, de l’archéologie à l’art contemporain.

Le service, qui assure parallèlement la gestion scientifique du réseau gersois des sites et « Musées de France », a vocation à participer à l’irrigation culturelle du territoire, notamment autour de la fameuse collection « Simonow » (du nom de son dépositaire), exceptionnel ensemble d’artistes illustres du XVIe au XXIe siècle.

Pivot de la politique culturelle votée par l’Assemblée départementale, l’abbaye de Flaran bénéficie du label régional « Grand Site d’Occitanie », sous la dénomination « Armagnac, Abbaye et Cités » L’abbaye de Flaran est à la sortie du village, en direction de Condom (800m).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©CDPM32/Flaran, vue de l’exposition Odile Cariteau