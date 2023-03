Flâneries artistiques Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental Valence-sur-Baïse Catégories d’Évènement: Gers

Flâneries artistiques Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental, 13 mai 2023, Valence-sur-Baïse. Flâneries artistiques Samedi 13 mai, 19h00 Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental Spectacle tout public, gratuit, sans réservation Une invitation à prendre le temps. Le temps de plonger dans un lieu, de goûter des instants de spectacle vivant ; de redécouvrir des espaces

qui, une fois n’est pas coutume, s’offrent dans leurs habits quasi nocturnes.

C’est une promenade riche d’étapes artistiques invitant chacun·e aux arts vivants et visuels, une visite intime et pétillante faite de sensations, où l’on pourra découvrir à son rythme l’abbaye de Flaran et ses habitant·e·s d’un soir.

Du théâtre au cirque en passant par la danse et la musique, le voyage promet d'être intense, doux et souriant… Compagnie millimétrée – Imaginé par Albin Warette – Collectif Culture en Mouvements.

Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, bénéficiant d'un cadre exceptionnel, l'abbaye cistercienne de Flaran (12ème-18ème siècle) est l'une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France (classée Monument historique). Gratuit à partir de 18h

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Albin Warette – Compagnie millimétrée – Collectif Culture en Mouvements.

