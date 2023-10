Cet évènement est passé Visite libre du site et expositions Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental Valence-sur-Baïse Catégories d’Évènement: Gers

Valence-sur-Baïse Visite libre du site et expositions Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental Valence-sur-Baïse, 13 mai 2023, Valence-sur-Baïse. Visite libre du site et expositions Samedi 13 mai, 17h00 Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental Entrée libre Visite du site de l’abbaye de Flaran et de ses expositions. Vous pourrez même entendre de douces mélodies au détour d’un mur ou voir des acrobaties dans les jardins. Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental Abbaye de Flaran, 32310 Valence-sur Baïse Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie http://www.abbayedeflaran.fr https://twitter.com/AbbayeDeFlaran;https://www.instagram.com/abbayedeflaran32/?hl=fr;https://fr-fr.facebook.com/pg/abbayedeflaran/posts/ Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, bénéficiant d’un cadre exceptionnel, l’abbaye cistercienne de Flaran (12ème-18ème siècle) est l’une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France (classée Monument historique). Gratuit à partir de 18h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©CDPM32,juillet 2021

