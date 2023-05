Exposition : « Ikebana de lumière » Abbaye de Combelongue Rimont Catégories d’Évènement: Ariège

Rimont Exposition : « Ikebana de lumière » Abbaye de Combelongue, 16 septembre 2023, Rimont. Exposition : « Ikebana de lumière » 16 et 17 septembre Abbaye de Combelongue 5 € adultes. Gratuit – de 18 ans. Entrée libre. L’ikebana est l’art floral japonais. Il s’agit d’une discipline artistique dans laquelle la composition est une œuvre vivante où nature et humain se rencontrent. Dans la grande tradition de la voie du Zen dans l’arrangement floral, l’ikebana ne propose pas une simple décoration : la composition invite plutôt la nature environnante à pénétrer dans l’espace intérieur dans un esprit d’harmonie et de recueillement. Dans la chapelle de l’abbaye de Combelongue, le collectif d’art expérimental X-Art propose un arrangement de branchages glanés pendant leur résidence d’artiste à Caza d’Oro. Ces branches délicates sont recouvertes de pigments fluorescents qui les transforment en autant de sources luminescentes, comme un ikebana de lumière déployant son aura sous la voûte. Artistes en résidences à Caza d’Oro : Alexandra Dimache, Simona Dimache, Eric Michel. Abbaye de Combelongue Village, 09420 Rimont Rimont 09420 Ariège Occitanie 06 07 99 35 82 http://www.abbayedecombelongue.fr Cette abbaye romane fondée en 1138 par le comte de Pallars, reçut en 1154 le roi Louis VII, en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il s’agit de la seule abbaye du Couserans, petite province historique des Pyrénées, localisée dans la partie occidentale du département de l’Ariège en France. Située au creux d’un vallon dans un environnement préservé, l’abbaye est entourée de jardins labellisés « Jardin Remarquable ». Ils offrent une promenade dans l’histoire des jardins, du jardin médiéval au jardin à la française, jusqu’à l’aménagement paysager dans la partie agricole du domaine. Elle présente une étonnante architecture d’influence « mudejar », unique dans la région. À cet égard, l’abbaye de Combelongue a été inscrite au titre des Monuments historiques en 2007. D 117 entre Foix (32 km) et Saint-Girons (12 km), à Rimont suivre la signalisation sur 1 km. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

