Les visites gourmandes de l'abbaye de Cluny

27 – 30 décembre

Réservation sur www.cluny-abbaye.fr

De la cave au grenier, en passant par les jardins, découvrez les secrets de la nourriture des moines. La nouveauté de cette seconde édition : un chef spécialiste de la cuisine médiévale, vous propose ses créations originales tout au long du parcours. Une visite de « fêtes » à découvrir en famille !

Informations pratiques :
Réservation conseillée sur billetterie en ligne (www.cluny-abbaye.fr)

Abbaye de Cluny
Palais du Pape Gélase
Place du 11 août 1944
71250 Cluny

2023-12-27T15:00:00+01:00 – 2023-12-27T16:30:00+01:00

Age min 5
Age max 99

