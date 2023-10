Devenez le visage du monument ! Abbaye de Cluny Devenez le visage du monument ! Abbaye de Cluny, 25 octobre 2023, . Devenez le visage du monument ! Mercredi 25 octobre, 13h30 Abbaye de Cluny Abbaye de Cluny Palais du Pape Gélase Place du 11 août 1944 71250 Cluny https://www.cluny-abbaye.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T13:30:00+02:00 – 2023-10-25T17:30:00+02:00

2023-10-25T13:30:00+02:00 – 2023-10-25T17:30:00+02:00 © Centre des monuments nationaux / Joana Bogaert Détails Autres Lieu Abbaye de Cluny Adresse Palais du Pape Gélase Place du 11 août 1944 71250 Cluny Lieu Ville Abbaye de Cluny latitude longitude 46.434682;4.659451

Abbaye de Cluny https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//