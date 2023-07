« Liberté Clairvaux » : spectacle « Pulse » par la compagnie de cirque Kiaï Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté, 16 septembre 2023, Ville-sous-la-Ferté.

« Liberté Clairvaux » : spectacle « Pulse » par la compagnie de cirque Kiaï 16 et 17 septembre Abbaye de Clairvaux Gratuit, sur inscription obligatoire en ligne, à compter du 20 août 2023

Le spectacle « Pulse » est une création de cirque chorégraphique autour du trampoline et de la danse à rebond. Une pièce de cirque à la scénographie épurée, où l’engagement physique est au cœur du propos. L’acrobatie est à l’œuvre et repousse les limites de la physique.

Un espace rebondissant de 9 m de diamètre propulse les acrobates dans un ballet aérien où la pulsation musicale donne le la. Six têtes, douze bras et douze jambes se synchronisent dans une transe acrobatique faisant appel aux sens plutôt qu’au mental. Il n’y a plus de gravité, de haut, de bas, d’envers ni d’endroit, la terre et les aires se confondent. En perturbant les repères, les six partenaires de jeu invitent le spectateur à se laisser traverser par l’énergie brute de l’acrobatie. En savoir plus sur le spectacle. Durée : 35 mn

La compagnie Kiaï sera en résidence à Clairvaux dans le cadre d’un projet labellisé Olympiade culturelle qui débutera en octobre 2023.

L’Olympiade culturelle est une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire qui se déploie sur tous les territoires à travers des projets labellisés à l’occassion des Jeux de Paris 2024.

Dans le cadre de ce projet qu’elle présentera en juillet 2024, à Clairvaux, la compagnie recherche des participants pour une performance-atelier (un week-end par mois, à clairvaux, d’octobre 2023 à juin 2024). Venez rencontrer la compagnie, à l’occasion des Journées du patrimoine, à Clairvaux.

Abbaye de Clairvaux Bourg, 10310 Ville-sous-la-Ferté Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est 03 25 27 52 55 http://www.abbayedeclairvaux.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Grand-Est »}] [{« data »: {« author »: « francois berdeaux », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « teaser cie v5 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/YIWmQCzBiXY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=YIWmQCzBiXY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCMnqnRqLimr44OCtWd2Rz2w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/YIWmQCzBiXY »}, {« link »: « https://www.kiai.fr/ »}, {« link »: « https://www.culture.gouv.fr/Olympiade-culturelle »}] Fondée en 1115 en un lieu écarté de la Champagne méridionale, l’abbaye de Clairvaux s’est trouvée en à peine plus d’un siècle, grâce à la personnalité de saint Bernard, à la tête d’une filiation de plus de trois cents maisons appliquant la réforme cistercienne.

Ce rayonnement se traduit par des reconstructions successives de bâtiments toujours plus imposants, jusqu’au grand cloître du XVIIIe siècle. La Révolution disperse les moines et le rachat du site par l’Etat en 1808 sauve les constructions de l’ancienne abbaye, à l’exception de l’église, en y installant la plus grande maison de détention de France. Ce site, si chargé d’histoire, où la fonction carcérale est en train de s’achever, est aujourd’hui à la fois un haut lieu du monde cistercien et un témoignage important de l’enfermement aux XIXe et XXe siècles. A5 sortie 23 – D619 Chaumont-Bar/Aube.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:45:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

Crédit : Elly Contini