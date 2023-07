Visitez une abbaye cistercienne du XIIème siècle devenue une prison Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté, 16 septembre 2023, Ville-sous-la-Ferté.

Venez découvrir cette ancienne abbaye cistercienne du XIIe siècle transformée en prison par Napoléon !

La visite « classique » prévoit la découverte du bâtiment des convers du XIIème siècle (cellier, dortoir, réfectoire) et du Grand Cloître du XVIIIème siècle transformé en prison au XIXème siècle (en activité jusqu’en 1971).

Exceptionnellement, une partie pénitentiaire désaffectée de la maison centrale de Clairvaux, ancien quartier d’isolement et quartier disciplinaire (QIQD), sera ouverte à la visite.

Abbaye de Clairvaux Bourg, 10310 Ville-sous-la-Ferté Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est 03 25 27 52 55 http://www.abbayedeclairvaux.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0325275255 »}, {« type »: « email », « value »: « abbaye.clairvaux@orange.fr »}] Fondée en 1115 en un lieu écarté de la Champagne méridionale, l’abbaye de Clairvaux s’est trouvée en à peine plus d’un siècle, grâce à la personnalité de saint Bernard, à la tête d’une filiation de plus de trois cents maisons appliquant la réforme cistercienne.

Ce rayonnement se traduit par des reconstructions successives de bâtiments toujours plus imposants, jusqu’au grand cloître du XVIIIe siècle. La Révolution disperse les moines et le rachat du site par l’Etat en 1808 sauve les constructions de l’ancienne abbaye, à l’exception de l’église, en y installant la plus grande maison de détention de France. Ce site, si chargé d’histoire, où la fonction carcérale est en train de s’achever, est aujourd’hui à la fois un haut lieu du monde cistercien et un témoignage important de l’enfermement aux XIXe et XXe siècles. A5 sortie 23 – D619 Chaumont-Bar/Aube.

