Olivet Découverte de l’imprimerie au Moyen-Age Abbaye de Clairmont Olivet, 16 septembre 2023, Olivet. Découverte de l’imprimerie au Moyen-Age 16 et 17 septembre Abbaye de Clairmont Entrée libre La Confrérie Facétieuse présentera une presse Gutenberg en fonctionnement, la gravure aux bois mais également les caractères mobiles, véritable révolution du début de la Renaissance, les arts du livres tels que l’enluminure, la reliure, la dorure, la technique des bois gravés et des pochoirs…

L’ « ours » et le « singe », personnages emblématiques des imprimeries vous expliqueront leur travail et vous présenteront la manière de faire un « bel ouvrage »

Pour l'occasion, le four à pain de l'abbaye sera mis en service par un boulanger de la Confrérie pour faire découvrir l'art de fabriquer du pain à l'époque du Moyen-Age Abbaye de Clairmont 53410 Olivet Olivet 53410 Mayenne Pays de la Loire 02 43 02 11 96 https://www.abbaye-de-clairmont.com Ancienne abbaye cistercienne du XIIème siècle aux proportions impressionnantes dont subsistent l'abbatiale, le bâtiment des convers, la Porterie, classée monument historique.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

