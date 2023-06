Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Montigny-lès-Cherlieu Visite guidée de l’abbaye de Cherlieu Abbaye de Cherlieu 70 Montigny-lès-Cherlieu, 17 septembre 2023, Montigny-lès-Cherlieu. Visite guidée de l’abbaye de Cherlieu Dimanche 17 septembre, 10h30 Abbaye de Cherlieu 70 Tarif libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des visites commentées du palais abbatial et du mur de l’abbatiale sont organisées dimanche 17 septembre de 10h30 à 18h. Abbaye de Cherlieu 70 Montigny-les-Cherlieu Montigny-lès-Cherlieu 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 06 38 41 06 55 http://cherlieu-abbaye-cistercienne.fr L’abbaye de Cherlieu est une abbaye cistercienne en ruines comprenant un palais abbatial du XVIIIe siècle et des vestiges du XIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

