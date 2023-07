Partez à la découverte patrimoniale de Cadouin, Urval et Molières Abbaye de Cadouin Cadouin, 16 septembre 2023, Cadouin.

Le CAUE de la Dordogne et le conseil départemental de la Dordogne vous proposent d’emprunter le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à la découverte du patrimoine remarquable de Cadouin, Urval et Molières.

Cette journée gratuite, « à la carte » est ouverte à tous.

Des conférences en matinée et des visites guidées l’après-midi de l’abbatiale et du cloître de Cadouin, de l’église d’Urval, de la bastide et du château fort de Molières sont au programme de la journée. Des animations artisanales avec notamment la découverte des métiers de bâtisseur de mur en pierre sèche à Cadouin, de tailleur de pierre et fournier à Urval feront également « vivre le patrimoine » pour le plaisir de chacun.

Pour participer, vous pouvez choisir de prendre un bus gratuit au départ de Périgueux ou venir par vos propres moyens et être libre de choisir vos animations « à la carte » !

Bénéficiez de la navette gratuite en car au départ de Périgueux à 8h30 et découvrez un programme prédéfini : conférences le matin à l’abbaye de Cadouin, déjeuner sur place et visites l’après-midi à Cadoin et Urval.

Au programme :

– À 8h15 : Départ en bus de Périgueux (rendez-vous Place du 8 mai 1945).

– À 9h30 : Accueil et conférences à l’abbaye de cadouin.

– À 12h15 : Déjeuner à l’auberge de jeunesse de Cadoin (repas payant au tarif de 15 € par personne ou pique-nique tiré du sac).

– De 14h à 15h : Visites de l’abbatiale et du cloître de Cadouin.

– À 15h : Animation autour de la construction de murs en pierre sèche.

– À 16h : Visite de l’église d’Urval et animations (four banal, tailleur de pierre, exposition d’outils anciens autour de la moisson et de la confection du pain, jardin partagé en permaculture).

– À 17h45 : Retour en bus.

Vous pouvez aussi venir par vos propres moyens et vous pouvez composer votre parcours « à la carte » en choisissant une ou plusieurs animations. Attention, les places sont limitées et il est obligatoire de s’inscrire pour pouvoir participer à chacune des animations proposées.

Au proragmme :

– À 9h30 : Accueil et conférences à l’abbaye de cadouin.

– À 12h15 : Déjeuner à l’Auberge de jeunesse de Cadoin (repas payant au tarif de 15 € par personnes ou pique-nique tiré du sac).

À partir de 14h00, profitez de visites guidées au choix :

– 14h00 : Découverte des murs en pierre sèche à Cadouin.

– 14h00 ou 15h00 : Bastide de Molières.

– 14h00 ou 15h00 : Château fort de Molières.

– 14h00 ou 15h00 : Eglise fortifiée d’Urval.

– 15h00 ou 15h30 : Cloître de Cadouin.

– 15h00 ou 15h30 : Abbatiale de Cadouin.

De 14h00 à 18h00, profitez d’une visite libre du bourg et d’animations à Urval (four banal, tailleur de pierre, exposition d’outils anciens autour de la moisson et de la confection du pain, ancien jardin du presbytère aujourd’hui partagé et en permaculture).

Remerciements : mairies de Cadouin, Urval et Molières, David Faugères, maire délégué au Buisson de Cadouin, la SEMITOUR Périgord, l’association Les Amis de la bastide de Molières pour l’organisation de cette journée et les intervenants (conférenciers, guides, propriétaires) et artisans pour l’animation de la journée.

Avec le soutien financier du Conseil départemental de la Dordogne et de l’URCAUE Nouvelle-Aquitaine.

En partenariat avec la Fondation du patrimoine.

Abbaye de Cadouin Place de l’abbaye, 24480 Le Buisson-de-Cadouin Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 09 61 21 00 71 [{« type »: « email », « value »: « evenement@cauedordogne.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 53 08 37 13 »}] Découvrez cette abbaye du XVe-XVIe siècle. Fondée en 1115, l’abbaye s’agrandit au cours du XIIIe siècle. Vers 1370, les bâtiments étaient à moitié en ruines et un programme de restauration s’enclenche dès 1422, avant d’être interrompu par les guerres de Religion. L’ensemble monastique tombe alors entre les mains d’un chef huguenot qui sauva le monastère de la destruction. Malgré cela, il connut de nouvelles destructions à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. En 1643, Cadouin se relève. À la Révolution, les biens du monastère furent vendus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

