Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Brantôme Abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord, 16 septembre 2023, Brantôme en Périgord.

Brantôme en Périgord,Dordogne

Visite non commentée des grottes de l’abbaye de 10h à 18h.

Dernières entrées 17h15. Tarif : 4,00€. Gratuit -18 ans. |

Visite commentée des grottes de l’abbaye à 11h00, 15h00 et 16h30. Tarif : 4€. Gratuit – de 18 ans..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Abbaye de Brantôme Boulevard Charlemagne

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Unaccompanied tours of the abbey caves from 10 am to 6 pm.

Last admission 5.15pm. Price: ?4.00. Free for children under 18

Guided tours of the abbey caves at 11am, 3pm and 4.30pm. Price: ?4. Free for under-18s.

Visita no acompañada a las grutas de la abadía de 10.00 a 18.00 h.

Última entrada a las 17.15 h. Precio: 4,00 euros. Gratis para menores de 18 años

Visita guiada a las grutas de la abadía a las 11.00, 15.00 y 16.30 h. Precio: 4 euros. Gratuita para menores de 18 años.

Unkommentierte Besichtigung der Höhlen der Abtei von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Letzter Einlass 17:15 Uhr. Preis: 4,00 ? Kostenlos für Kinder unter 18 Jahren. |

Geführte Besichtigung der Abteigrotten um 11:00, 15:00 und 16:30 Uhr. Preis: 4? Kostenlos für Kinder unter 18 Jahren.

