Cet évènement est passé Visite culturelle de cette abbaye Abbaye de Boulaur Boulaur Catégories d’Évènement: Boulaur

Gers Visite culturelle de cette abbaye Abbaye de Boulaur Boulaur, 15 septembre 2023, Boulaur. Visite culturelle de cette abbaye 15 – 17 septembre Abbaye de Boulaur Gratuit. Entrée libre. À travers 3 circuits de visite commentée des espaces de l’abbaye, du XIIe au XXIe siècle, découvrez la tradition de notre vie monastique cistercienne enracinée dans le territoire gersois : une vie d’enracinement spirituel, de travail agricole créatif, d’accueil et d’échange avec tous. Abbaye de Boulaur Au village, 32450 Boulaur Boulaur 32450 Gers Occitanie 05 62 65 40 07. http://www.boulaur.org L’abbaye de Boulaur est un ancien prieuré de l’ordre de Fontevrault fondé au XIIe siècle et restauré aujourd’hui par des moniales de l’ordre de Cîteaux. Par la route, prendre la D12 de Gimont vers Saramon sur 12 km puis suivre le fléchage. Parking à l’entrée du village. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T11:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:30:00+02:00

2023-09-17T18:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 ©Abbaye de Boulaur Détails Catégories d’Évènement: Boulaur, Gers Autres Lieu Abbaye de Boulaur Adresse Au village, 32450 Boulaur Ville Boulaur Departement Gers Lieu Ville Abbaye de Boulaur Boulaur latitude longitude 43.541177;0.775231

Abbaye de Boulaur Boulaur Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulaur/