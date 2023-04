Inauguration de l’aboutissement du projet ITAC donnant lieu à une offre touristique et culturelle Abbaye de Boscodon CROTS Crots Catégories d’Évènement: Crots

Hautes-Alpes

Inauguration de l’aboutissement du projet ITAC donnant lieu à une offre touristique et culturelle Abbaye de Boscodon CROTS, 31 mai 2023, Crots. Inauguration de l’aboutissement du projet ITAC donnant lieu à une offre touristique et culturelle Mercredi 31 mai, 14h30 Abbaye de Boscodon CROTS Entrée libre sur inscription ITAC mis en œuvre en 2020, est la marque d’un nouveau produit touristique régional d’itinérance, emmenant le randonneur, l’adepte du vélo Gravel et les passionnés de nature et d’histoire, sur les traces de l’ordre monastique de Chalais, un ordre disparu depuis plus de 6 siècles.

ITAC est le fruit d’une coopération entre l’association des Amis de l’Abbaye chalaisienne de Clausonne et l’association des Amis de l’Abbaye chalaisienne de Boscodon, dans le cadre d’une convention LEADER engageant l’Europe, la Région SUD PACA et de nombreux acteurs territoriaux. La participation financière de l’Europe et de la Région relève d’une éligibilité à une subvention d’un montant global de 150 000 €. Abbaye de Boscodon CROTS Abbaye de Boscodon Crots Crots 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@abbayedeboscodon.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « +33607244841 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T14:30:00+02:00 – 2023-05-31T16:00:00+02:00

2023-05-31T14:30:00+02:00 – 2023-05-31T16:00:00+02:00 ITINERAIRE TOURISME

Détails Catégories d’Évènement: Crots, Hautes-Alpes Autres Lieu Abbaye de Boscodon CROTS Adresse Abbaye de Boscodon Crots Ville Crots Departement Hautes-Alpes Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Abbaye de Boscodon CROTS Crots

Abbaye de Boscodon CROTS Crots Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crots/

Inauguration de l’aboutissement du projet ITAC donnant lieu à une offre touristique et culturelle Abbaye de Boscodon CROTS 2023-05-31 was last modified: by Inauguration de l’aboutissement du projet ITAC donnant lieu à une offre touristique et culturelle Abbaye de Boscodon CROTS Abbaye de Boscodon CROTS 31 mai 2023 Abbaye de Boscodon CROTS Crots Crots

Crots Hautes-Alpes