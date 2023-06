FÊTE D’AUTOMNE Abbaye de Bonnefont Proupiary, 24 septembre 2023, Proupiary.

FÊTE D’AUTOMNE Dimanche 24 septembre, 09h30 Abbaye de Bonnefont gratuit

Clôture de saison : Fête d’automne

Bar et restauration avec Graine de Folie et Le Karr à Mel’

Toute la journée

• « Des archives et des lettres »

Venez à la découverte des Archives départementales de la Haute-Garonne avec l’équipe de l’antenne du Comminges et initiez-vous à l’écriture ancienne de manière ludique (enluminure virtuelle, paléographie et autres petits jeux).

• Marché des artisans et producteurs locaux

• Animation jeux en bois avec Ludimonde

• Maquillage enfants

• Balade à dos de poneys avec le Clos de Césame

Les rendez-vous

• Spectacle « Entretien avec un jongleur » de Florent Lestage

11h et 15h30

Tu souhaites atteindre l’éveil ? Changer de cap, voir la vie du bon côté ?

Épargne-toi les frais d’une psychanalyste ou d’un coach de vie !

Le Stage® (à prononcer à l’Américaine) est là pour toi.

Il combine le verbe de Stromae, la virilité de Schwarzy et la grâce de Dominique Mercy (si tu sais pas qui c’est, révise tes classiques)

Son seul défaut ? Peut-être est-il trop beau… Et ça c’est fatigant…

Et comme si ce gâteau avait besoin d’une cerise, tu pourras admirer la virtuosité d’un des jongleurs les plus doués que cette terre ait porté.

Annule tout, prends ta vie en main, viens voir Le Stage®.

• Ateliers « gelée de plantes sauvages » animé par la MNE65

10h ou 14h (réservation conseillée)

Venez découvrir les vertus de ces plantes communes et parfois mal-aimées ! Après un temps d’observation minutieux pour être surs de notre récolte, nous apprendrons comment travailler les plantes sans perdre leurs principes actifs. Lavage, découpe, cuisson seront au rendez-vous pour confectionner notre gelée. Chacun repartira avec un petit pot.

• Atelier calligraphie avec Corentin Noyer, artiste calligraphe

10h, 14 h et 16 h / sur réservation

En partenariat avec les Archives départementales de la Haute-Garonne.

Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie 05 61 98 28 77 http://www.abbayedebonnefont.fr https://www.facebook.com/abbayedebonnefont;http://instagram.com/abbayedebonnefont [{« type »: « phone », « value »: « 0561982877 »}, {« type »: « email », « value »: « abbayedebonnefont@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T09:30:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00

Abbaye Abbaye de Bonnefont

