JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : PATRIMOINE VIVANT 16 et 17 septembre Abbaye de Bonnefont gratuit, entrée libre

Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 16/09 :

• 11h / Visite guidée de l’abbaye

• 14h / Rencontre participative avec les artistes de l’exposition « Pieds nus comme les arbres »

• 15h / Visite guidée de l’abbaye

• 15h / Atelier sérigraphie avec Dahu Edition

Crée ton abbaye en volume. Création de « paper toy » sur le thème de l’abbaye de Bonnefont. Réalisation d’une planche et découpage pour la mettre en volume. Une bonne manière d’avoir un bout de ce monument à la maison.

• 16h / Visite commentée du jardin médiéval

• 16h30 / Rencontre avec Jean Mandion autour de son exposition photo « Pierres romanes en Comminges »

Dimanche 17/09 :

• 11h / Visite guidée de l’abbaye

• 14h / Visite thématique au jardin « Plantes signature »

Durant la période médiévale, la religion est omniprésente et l’homme est convaincu que tout est relié : Dieu aurait placé des signes dans la Nature pour le guider. Ainsi si une plante inspire une ressemblance avec un organe humain, on imagine qu’elle est en mesure de le soigner. Avec l’aide de Bruno, jardinier de l’abbaye, vous tenterez de les retrouver au sein du jardin médiéval.

• 15h / Visite guidée de l’abbaye

• 15h / Atelier sérigraphie avec Dahu Edition

• 16h / Visite commentée du jardin médiéval

• 16h30 / Rencontre avec Jean Mandion autour de son exposition photo « Pierres romanes en Comminges »

Pas de restauration, pensez à votre panier pique-nique !

Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie 05 61 98 28 77 http://www.abbayedebonnefont.fr https://www.facebook.com/abbayedebonnefont abbayedebonnefont@orange.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Abbaye Abbaye de Bonnefont

