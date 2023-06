Journées découvertes dans cette abbaye : art, histoire et nature au rendez-vous Abbaye de Bonnefont Proupiary, 16 septembre 2023, Proupiary.

Journées découvertes dans cette abbaye : art, histoire et nature au rendez-vous 16 et 17 septembre Abbaye de Bonnefont Gratuit. Entrée libre. N’oubliez pas d’apporter votre panier pique-nique, car il n’y a pas de restauration sur place.

Le samedi 16 septembre, vous pouvez profiter d’une journée riche en découvertes à l’abbaye de Bonnefont. À 11h, participez à une visite guidée pour explorer les merveilles de l’abbaye. À 14h, rencontrez les artistes de l’exposition « Pieds nus comme les arbres » et engagez-vous activement avec eux.

À 15h, une autre visite guidée de l’abbaye est proposée pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage. À la même heure, découvrez l’art de la sérigraphie lors d’un atelier animé par Dahu Edition. Créez votre propre abbaye en volume en réalisant un « paper toy » sur le thème de l’abbaye de Bonnefont. À 16h, plongez dans une visite commentée du jardin médiéval et à 16h30, rencontrez Jean Mandion et explorez son exposition photographique intitulée « Pierres romanes en Comminges ».

Le dimanche 17 septembre, la journée continue avec de nouvelles activités. À 11h, participez à une visite guidée de l’abbaye pour en découvrir tous les secrets. À 14h, plongez dans une visite thématique au jardin intitulée « Plantes signature ». Avec l’aide du jardinier de l’abbaye, Bruno, découvrez les plantes médiévales qui étaient considérées comme des remèdes en raison de leur ressemblance avec les organes humains. À 15h, une autre visite guidée de l’abbaye est proposée, suivie d’un atelier de sérigraphie avec Dahu Edition où vous pourrez créer votre propre abbaye en volume. La journée se termine par une visite commentée du jardin médiéval à 16h et la rencontre avec Jean Mandion et son exposition photographique « Pierres romanes en Comminges » à 16h30.

Abbaye de Bonnefont 31360 Proupiary Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie 05 61 97 40 48 http://www.bonnefont.org [{« type »: « email », « value »: « abbayedebonnefont@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 98 28 77 »}] Vestiges de l’ancienne abbaye : bâtiment des convers, salle capitulaire, enfeu, fontaine et jardin. N 117.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Abbaye de Bonnefont