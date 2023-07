[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Proupiary] L’ÉTABLI & PIPIT FARLOUSE Abbaye de Bonnefont Proupiary, 26 août 2023, Proupiary.

SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme // PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

☼ Spectacle à 19h

1518 l’épidémie ou dansez plus fort car on pourrait bien vous entendre

Spectacle de rue chorégraphique et joie collective

Strasbourg, été 1518.

Une femme sort de chez elle et danse. Des dizaines, des centaines de personnes lui emboîtent le pas, jusqu’à créer une épidémie…de danse !

Une foule de personnes qui bougent, sautent, dansent, ensemble, jour et nuit.

La compagnie s’empare de cette histoire non pas pour nous la raconter mais pour la revisiter avec nous, pour explorer ce qui traverse nos corps, pourquoi ils bougent, pourquoi ils s’immobilisent.

Un voyage fascinant, ludique, drôle, participatif et beau.

► Distribution : Mélanie Tanneau : comédienne / Elisabetta Spaggiari : comédienne / Hélène Paquay : comédienne / Fawzi Berger : musicien percussionniste

https://www.youtube.com/watch?v=CCU4JPcEakA

—

☼ Concert à 20h

Musiques traditionnelles d’ici et là pour dancefloor varié

Pipit Farlouse c’est une musique migratrice, un tour du monde d’airs à danser.

C’est ce petit oiseau qui débouche les esgourdes et fait frémir les gambettes.

Il chante avec son cœur, parfois à tue-tête, et c’est avec un plaisir contagieux que le Pipit Farlouse transmet son goût pour la fête.

►Distribution : Agathe Pitarch : accordéon et voix / Lisa Hervas : clarinette, trompette et voix / Fawzi Berger : Batterie, percussions

https://www.youtube.com/watch?v=ThXjdGzLQ0g

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

Attention, pas de paiement en CB

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

10h – Sur les pas des cisterciens

Balade sur le chemin de Nankin qui reliait au Moyen-Âge l’abbaye à la grange cistercienne de la Peyrère. Présentation de l’histoire et de l’architecture de ce bâtiment atypique du XIIème siècle avec son propriétaire actuel, Patrick de Latour.

RDV : Abbaye de Bonnefont – 31360 Proupiary

Durée : 2h

Jauge : Jusqu’à 25 personnes

14h – Visite commentée de l’exposition « Pieds nus comme les arbres »

La Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain invite cette saison les artistes Cassandre Cecchella, Lucile Martinez, Jérôme Souillot et Marie Zawieja à investir l’espace de l’Abbaye de Bonnefont. L’exposition « Pieds nus comme les arbres » est une célébration d’un quotidien qui, par jeu de miroir, propulse la couleur, le geste, convie la fiction et la multiplicité des regards au cœur d’un espace vaste, lumineux comme une scène, un décor.

RDV : Abbaye de Bonnefont – 31360 Proupiary

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

15h – Visite guidée historique de l’abbaye

Découvrez l’épopée Bonnefont, de sa fondation en 1136 jusqu’à son triste démantèlement au XIXème siècle puis son renouveau culturel tout récent.

RDV : Abbaye de Bonnefont – Abbaye de Bonnefont

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

http://www.abbayedebonnefont.fr/

16h – Visite commentée du jardin médiéval

Avec sa fontaine et ses cultures sur plessis, ce jardin présente un échantillon des différents espaces existants dans un monastère au Moyen-Âge : l’hortus et ses potagères, l’herbularius et ses médicinales, mais aussi les ornementales, les utilitaires…

RDV : Abbaye de Bonnefont – Abbaye de Bonnefont

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

http://www.abbayedebonnefont.fr/

17h – Découverte et dégustation des vins bio du Domaine de Cadeillac

Bertrand Henry, vigneron indépendant et passionné, a recréé le domaine viticole familial en 2005, à Lavelanet-de-Comminges. Travaillant en agriculture biologique depuis 2015, il a choisi un accompagnement de la vigne par la nature afin d’entretenir un écosystème riche.

RDV : Abbaye de Bonnefont – Abbaye de Bonnefont

Durée : 45min

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

EXPOSITIONS

Cassandre Cecchella, Lucile Martinez, Jérôme Souillot, Marie Zawieja « Pieds nus comme les arbre » – peinture

Jean Mandion – Pierres romanes en Comminges – photographie

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

Attention, pas de paiement en CB

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

© erik damiano