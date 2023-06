LES JEUDIS DE BONNEFONT : OKIDOKI Abbaye de Bonnefont Proupiary, 17 août 2023, Proupiary.

LES JEUDIS DE BONNEFONT : OKIDOKI Jeudi 17 août, 21h00 Abbaye de Bonnefont gratuit, sur réservation

Les Jeudis de Bonnefont : Okidoki

19h-20h45 : Restauration avec Graine de folie

Géraldine vous propose une cuisine végétarienne créative et éthique. Ses assiettes et ses desserts sont toujours joliment présentés. Un plaisir visuel et gustatif.

21h : Concert de Okidoki

Le quartet Okidoki explore un répertoire de compositions originales dans lesquelles la voix a une place centrale avec des textes chantés tour à tour en anglais, allemand ou français. Sa musique navigue librement entre jazz climatique, chansons atypiques et grooves entêtants et nous délivre une poésie tout à fait singulière faite de sentiments et de profondeur. Un voyage hors norme qui touche directement au cœur de l’âme humaine.

Anja Kowalski : voix et textes

Laurent Rochelle : clarinette basse & sax soprano

Frédéric Schadoroff : piano & synthétiseur

Jean-Denis Rivaleau : batterie

Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie 05 61 98 28 77

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-17T21:00:00+02:00 – 2023-08-17T22:30:00+02:00

Abbaye de Bonnefont

Stéphane Migot