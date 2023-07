[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Proupiary] CIE AZURKAM & WONDER BRASS QUARTET Abbaye de Bonnefont Proupiary, 12 août 2023, Proupiary.

Samedi 12 août, 10h00, 14h00, 19h00, 20h00 Abbaye de Bonnefont SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme // PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

☼ Spectacle à 19h

Parlons

Performance d’accordéon, de trapèze fixe et de textes

Parlons est une ode à la parole.

Une performance poétique et musicale qui évoque la difficulté à s’exprimer sincèrement, sans détour, sans masque. Deux femmes, deux voix, dévoilent un langage brut, intime, sonore, physique, qui résonne et qui se tait

Spectacle conseillé par La Grainerie – Fabrique des arts du cirque & de l’itinérance

►Distribution : Marie Vela : acrobate trapéziste / Margaux Séon : accordéoniste / Production Pahaska

https://www.youtube.com/watch?v=31PKkdTsQbc

—

☼ Concert à 20h

Concert délibérément féminin aux influences jazz, funk et latines

Au travers d’un répertoire éclectique, mêlant compositions et arrangements originaux, aux influences jazz, funk et latines, elles jouent une musique ingénieuse, audacieuse, sensible et énergique. Le temps d’un concert, elles partagent avec le public leur complicité et la dimension féminine du quartet, communiquées avec humour.

La musique s’imprègne aussi bien des tangos de Boris Kovac que de la douceur chaloupée de la musique de Césaria Evora, en passant par la fougue jazz de Mongo Santamaria et le funk du Dirty Dozen Brass Band.

À la croisée de ces inspirations, la créativité du Wonder Brass Quartet se déploie de manière collective pour imaginer une musique au caractère éclectique singulier.

►Distribution : Sarah Meguelatti : saxophone soprano / Caroline Marceillac : soubassophone / Wilma Ambrosio : grosse caisse préparée / Eline Groulier : trombone

https://youtu.be/KvgRFVWWfDI

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

Attention, pas de paiement en CB

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

10h – Sur les pas des cisterciens

Balade sur le chemin de Nankin qui reliait au Moyen-Âge l’abbaye à la grange cistercienne de la Peyrère. Présentation de l’histoire et de l’architecture de ce bâtiment atypique du XIIème siècle avec son propriétaire actuel, Patrick de Latour.

RDV : Abbaye de Bonnefont – 31360 Proupiary

Durée : 2h

Jauge : Jusqu’à 25 personnes

14h – Visite commentée de l’exposition « Pieds nus comme les arbres »

La Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain invite cette saison les artistes Cassandre Cecchella, Lucile Martinez, Jérôme Souillot et Marie Zawieja à investir l’espace de l’Abbaye de Bonnefont. L’exposition « Pieds nus comme les arbres » est une célébration d’un quotidien qui, par jeu de miroir, propulse la couleur, le geste, convie la fiction et la multiplicité des regards au cœur d’un espace vaste, lumineux comme une scène, un décor.

RDV : Abbaye de Bonnefont – 31360 Proupiary

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

15h – Visite guidée historique de l’abbaye

Découvrez l’épopée Bonnefont, de sa fondation en 1136 jusqu’à son triste démantèlement au XIXème siècle puis son renouveau culturel tout récent.

RDV : Abbaye de Bonnefont – Abbaye de Bonnefont

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

http://www.abbayedebonnefont.fr/

16h – Visite commentée du jardin médiéval

Avec sa fontaine et ses cultures sur plessis, ce jardin présente un échantillon des différents espaces existants dans un monastère au Moyen-Âge : l’hortus et ses potagères, l’herbularius et ses médicinales, mais aussi les ornementales, les utilitaires…

RDV : Abbaye de Bonnefont – Abbaye de Bonnefont

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

http://www.abbayedebonnefont.fr/

17h – Démonstration de distillation et présentation des Jardins du Cap

Jérôme, producteur passionné, réalise entièrement ses produits : semis, récolte à la main, cueillettes sauvages dans des lieux préservés puis transformation. Le tout dans le plus grand respect de la nature ce qui vaut à ses produits les mentions Agriculture Biologique et Nature & Progrès. Un moment d’échanges privilégiés pour découvrir la vie d’un herboriste du XXIème siècle.

RDV : Abbaye de Bonnefont – Abbaye de Bonnefont

Durée : 45min

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

EXPOSITIONS

Cassandre Cecchella, Lucile Martinez, Jérôme Souillot, Marie Zawieja « Pieds nus comme les arbres » – peinture

Jean Mandion – Pierres romanes en Comminges – photographie

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie.

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

Attention, pas de paiement en CB

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T10:00:00+02:00 – 2023-08-12T12:00:00+02:00

2023-08-12T20:00:00+02:00 – 2023-08-12T21:20:00+02:00

© Céline Lajeunie