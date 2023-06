LES JEUDIS DE BONNEFONT : CHAMEL N°5 Abbaye de Bonnefont Proupiary, 10 août 2023, Proupiary.

Les Jeudis de Bonnefont : Chamel N°5

19h – 20h45 : Restauration avec Local 90

Anthony et Delphine délocalisent leur restaurant salisien le temps d’une soirée pour vous allumer les papilles avec des propositions mettant à l’honneur le goût et la qualité.

21h : Spectacle Fragrance d’amour par Chamel N°5

Chamel N°5 ce sont deux femmes : Fanil et Camil.

Fanil a besoin de prendre l’air et embarque son amie Camil pour entreprendre le pari fou de partir à vélo chez les gens pour leur chanter des chansons et mettre en mots, en corps et en mélodies leurs questionnements sur notre monde. Tout au long de leur itinéraire, elles se posent des questions sous forme de dialogue existentiel et surréaliste.

Un beau voyage pour partager la folie douce et les mélodies de ces deux personnages loufoques.

Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie 05 61 98 28 77 http://www.abbayedebonnefont.fr https://www.facebook.com/abbayedebonnefont;http://instagram.com/abbayedebonnefont [{« type »: « phone », « value »: « 0561982877 »}, {« type »: « email », « value »: « abbayedebonnefont@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-10T21:00:00+02:00 – 2023-08-10T22:30:00+02:00

Chamel N°5