MERCREDIS LUDIQUES : ATELIER CERAMIQUE Abbaye de Bonnefont Proupiary Proupiary Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Proupiary MERCREDIS LUDIQUES : ATELIER CERAMIQUE Abbaye de Bonnefont Proupiary, 9 août 2023, Proupiary. MERCREDIS LUDIQUES : ATELIER CERAMIQUE Mercredi 9 août, 15h00 Abbaye de Bonnefont 6.50€, sur réservation Atelier céramique Exceptionnellement Atelier pour la famille !

Voici un moment de partage où chacun peut réaliser de beaux entrelacs de style roman qui pourront s’associer à d’autres et créer ainsi une frise (1 à4 carreaux). Les carreaux de terre seront préalablement préparés par Véronique Marchand qui conduira l’atelier et vous guidera dans vos réalisations. Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie 05 61 98 28 77 http://www.abbayedebonnefont.fr https://www.facebook.com/abbayedebonnefont;http://instagram.com/abbayedebonnefont [{« type »: « phone », « value »: « 0561982877 »}, {« type »: « email », « value »: « abbayedebonnefont@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T15:00:00+02:00 – 2023-08-09T17:00:00+02:00

2023-08-09T15:00:00+02:00 – 2023-08-09T17:00:00+02:00 Abbaye Abbaye de Bonnefont Abbaye de Bonnefont Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Proupiary Autres Lieu Abbaye de Bonnefont Adresse Chemin Bonnefont 31360 Proupiary Ville Proupiary Departement Haute-Garonne Lieu Ville Abbaye de Bonnefont Proupiary

Abbaye de Bonnefont Proupiary Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/proupiary/

MERCREDIS LUDIQUES : ATELIER CERAMIQUE Abbaye de Bonnefont Proupiary 2023-08-09 was last modified: by MERCREDIS LUDIQUES : ATELIER CERAMIQUE Abbaye de Bonnefont Proupiary Abbaye de Bonnefont Proupiary 9 août 2023