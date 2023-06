LES JEUDIS DE BONNEFONT : JEFF RAY Abbaye de Bonnefont Proupiary, 3 août 2023, Proupiary.

19h – 20h45 : Restauration avec Le Karr à Mel’

Mélanie vous propose ses crêpes et galettes présentées en cornets pour manger sur le pouce. Les saveurs évoluent au fil des saisons, et tout est préparé maison !

21h : Concert de Jeff Ray

Jeff Ray, chanteur, producteur et multi-instrumentiste, propose un univers unique autour d’un Reggae nouvelle génération, dans la lignée d’artistes comme Damian Marley ou Protoje.

Leader pendant 15 ans du groupe Black Bombay avec qui il a produit 4 albums, et fait plus de 200 dates en France et en Europe, il revient aujourd’hui avec un projet solo, un reggae à la fois traditionnel et moderne, coloré de soul, de gospel et de rock.

Sur scène, Jeff Ray, véritable entertainer, partage une énergie hors norme, accompagné d’un puissant backing band, qui porte le message de sa voix au plus profond du cœur, un message de partage et de fraternité : ALL TOGETHER !!!

Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie 05 61 98 28 77 http://www.abbayedebonnefont.fr https://www.facebook.com/abbayedebonnefont;http://instagram.com/abbayedebonnefont [{« type »: « phone », « value »: « 0561982877 »}, {« type »: « email », « value »: « abbayedebonnefont@orange.fr »}]

