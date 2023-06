MERCREDIS LUDIQUES : ATELIER ARTISTIQUE Abbaye de Bonnefont Proupiary Proupiary Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Proupiary MERCREDIS LUDIQUES : ATELIER ARTISTIQUE Abbaye de Bonnefont Proupiary, 2 août 2023, Proupiary. MERCREDIS LUDIQUES : ATELIER ARTISTIQUE Mercredi 2 août, 15h00 Abbaye de Bonnefont 6.50€, sur réservation Atelier artistique Les artistes Cassandre Cecchela et Lucile Martinez convient les enfants pour un moment unique et créatif. Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie 05 61 98 28 77 http://www.abbayedebonnefont.fr https://www.facebook.com/abbayedebonnefont;http://instagram.com/abbayedebonnefont [{« type »: « phone », « value »: « 0561982877 »}, {« type »: « email », « value »: « abbayedebonnefont@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T15:00:00+02:00 – 2023-08-02T17:00:00+02:00

2023-08-02T15:00:00+02:00 – 2023-08-02T17:00:00+02:00 Abbaye Abbaye de Bonnefont Abbaye de Bonnefont Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Proupiary Autres Lieu Abbaye de Bonnefont Adresse Chemin Bonnefont 31360 Proupiary Ville Proupiary Departement Haute-Garonne Age min 6 Age max 12 Lieu Ville Abbaye de Bonnefont Proupiary

Abbaye de Bonnefont Proupiary Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/proupiary/

MERCREDIS LUDIQUES : ATELIER ARTISTIQUE Abbaye de Bonnefont Proupiary 2023-08-02 was last modified: by MERCREDIS LUDIQUES : ATELIER ARTISTIQUE Abbaye de Bonnefont Proupiary Abbaye de Bonnefont Proupiary 2 août 2023